В аэропорту Калуги установили временные ограничения на полёты

В воздушной гавани Калуги установлены временные ограничения на приём и выпуск самолётов, информирует Росавиация.
В федеральном агентстве воздушного транспорта подчеркнули, что мера связана с обеспечением безопасности полётов гражданских самолётов.
«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Калуги (“Грабцево”; код ИКАО: UUBC», — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на понедельник временные ограничения на вылет и посадку воздушных судов действовали в аэропортах Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова.