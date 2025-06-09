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Аэропорт в российском регионе закрыли в целях воздушной безопасности

В аэропорту Калуги были введены временные ограничения на взлет и посадку самолетов.

В аэропорту Калуги были введены временные ограничения на взлет и посадку самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга», — говорится в сообщении.

Минувшей ночью под временные ограничения попадали воздушные гавани сразу нескольких регионов. Так, запрет на полеты был введен в Казани, Тамбове, Нижнем Новгороде и Саратове.

Накануне временные неудобства для пассажиров были в московских аэропортах. Также закрывалась авиагавань в Калуге.