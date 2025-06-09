Аэропорт в российском регионе закрыли в целях воздушной безопасности

В аэропорту Калуги были введены временные ограничения на взлет и посадку самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга», — говорится в сообщении.
Минувшей ночью под временные ограничения попадали воздушные гавани сразу нескольких регионов. Так, запрет на полеты был введен в Казани, Тамбове, Нижнем Новгороде и Саратове.
Накануне временные неудобства для пассажиров были в московских аэропортах. Также закрывалась авиагавань в Калуге.