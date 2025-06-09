Алкоголь против инфекций: врач ответил, поможет ли спиртное при отравлении

Пытаться нейтрализовать пищевое отравление с помощью алкоголя не получится, более того, спиртное только усилит симптомы интоксикации. Об этом предупредил в разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры поликлинической терапии Дмитрий Карпенко.
— Алкоголь не убивает все бактерии, не нейтрализует токсины. Он может только ухудшить состояние пациента, потому что вызывает обезвоживание, — предупредил врач.
Медик также развеял миф о том, что запив алкоголем испорченные продукты, можно якобы избежать отравления. Вместо этого он призвал тщательно мыть руки, фрукты и овощи и избегать уличной еды с майонезом.
Ранее телеканал «Царьград» предупредил, что летом срок годности готовых блюд сокращается до двух или трех часов. Употреблять их после истечения этого времени опасно. Это касается и продуктов с длительным сроком хранения.
По данным RT, каждый год в общепите фиксируются сотни случаев пищевых отравлений, и в подавляющем большинстве случаев — до 95% — причиной становится нарушение санитарных норм.