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Алкоголь против инфекций: врач ответил, поможет ли спиртное при отравлении

Доктор Карпенко: алкоголь не убьет бактерии, но усилит симптомы отравления.

Источник: Комсомольская правда

Пытаться нейтрализовать пищевое отравление с помощью алкоголя не получится, более того, спиртное только усилит симптомы интоксикации. Об этом предупредил в разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры поликлинической терапии Дмитрий Карпенко.

— Алкоголь не убивает все бактерии, не нейтрализует токсины. Он может только ухудшить состояние пациента, потому что вызывает обезвоживание, — предупредил врач.

Медик также развеял миф о том, что запив алкоголем испорченные продукты, можно якобы избежать отравления. Вместо этого он призвал тщательно мыть руки, фрукты и овощи и избегать уличной еды с майонезом.

Ранее телеканал «Царьград» предупредил, что летом срок годности готовых блюд сокращается до двух или трех часов. Употреблять их после истечения этого времени опасно. Это касается и продуктов с длительным сроком хранения.

По данным RT, каждый год в общепите фиксируются сотни случаев пищевых отравлений, и в подавляющем большинстве случаев — до 95% — причиной становится нарушение санитарных норм.