Минобороны РФ сообщило об ударах возмездия за атаки Киева на российские аэродромы

В ночь с 8 на 9 июня Вооруженные силы России (ВС РФ) реализовали атаку по украинским военным объектам. Об этом в понедельник, 9 июня, сообщили в Минобороны РФ.
По словам ведомства, данная операция является одной из ответных на действия Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Так, российские бойцы ударили по одному из аэродромов базирования самолетов тактической авиации ВСУ в селе Дубно Ровенской области.
Во время атаки военные использовали ракеты и дроны. Кроме того, они ликвидировали несколько предприятий, на которых производилось вооружение и техника.
Подтверждено поражение цехов сборки беспилотных летательных аппаратов и складов боеприпасов, уточнили в пресс-службе ведомства.
Военный эксперт Анатолий Матвийчук также предположил, что ВС РФ могли нанести удар по запасным командным пунктам Закарпатского военного округа Украины.
— На сегодняшний день это запасной пункт главнокомандующего и тому подобное. Я полагаю, что это идет атака именно на систему принятия решений, систему управления войсками, — цитирует его слова Lenta.ru.
Ранее Матвийчук утверждал, что заход российской армии в Днепропетровскую область говорит о том, что есть приказ об установлении буферной зоны для новых регионов.