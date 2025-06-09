Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны РФ сообщило об ударах возмездия за атаки Киева на российские аэродромы

В ночь с 8 на 9 июня Вооруженные силы России (ВС РФ) реализовали атаку по украинским военным объектам. Об этом в понедельник, 9 июня, сообщили в Минобороны РФ.

В ночь с 8 на 9 июня Вооруженные силы России (ВС РФ) реализовали атаку по украинским военным объектам. Об этом в понедельник, 9 июня, сообщили в Минобороны РФ.

По словам ведомства, данная операция является одной из ответных на действия Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Так, российские бойцы ударили по одному из аэродромов базирования самолетов тактической авиации ВСУ в селе Дубно Ровенской области.

Во время атаки военные использовали ракеты и дроны. Кроме того, они ликвидировали несколько предприятий, на которых производилось вооружение и техника.

Подтверждено поражение цехов сборки беспилотных летательных аппаратов и складов боеприпасов, уточнили в пресс-службе ведомства.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук также предположил, что ВС РФ могли нанести удар по запасным командным пунктам Закарпатского военного округа Украины.

— На сегодняшний день это запасной пункт главнокомандующего и тому подобное. Я полагаю, что это идет атака именно на систему принятия решений, систему управления войсками, — цитирует его слова Lenta.ru.

Ранее Матвийчук утверждал, что заход российской армии в Днепропетровскую область говорит о том, что есть приказ об установлении буферной зоны для новых регионов.