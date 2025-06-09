Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автоэксперт назвал причины для замены свечей зажигания

Автоэксперт Стрельбицкий: проблемы с двигателем — повод для замены свечей.

Перебои в работе двигателя могут указывать на нарушения в работе свечей зажигания. Об этом заявил в разговоре с корреспондентом издания «Газета.Ru» автоэксперт, специалист в сфере механического ремонта Вадим Стрельбицкий.

— О том, что свечи пора менять, могут сигнализировать несколько явных признаков. Двигатель начинает работать неровно, появляются трудности с запуском двигателя, особенно в холодную погоду, — отметил специалист.

По словам эксперта, на работу свечей стоит обратить внимание также, если разгон автомобиля становится вялым или увеличивается расход топлива. Еще один тревожный сигнал — масляные следы или повреждения на электродах.

По данным «Известий», многие автовладельцы недооценивают роль тормозной жидкости и забывают о необходимости ее регулярной замены, что может привести к серьезным последствиям на дороге. Менять жидкость в некоторых случаях следует чаще, чем рекомендует производитель.

Ранее RT сообщил, что плохой бензин является основной причиной потери мощности автомобиля.