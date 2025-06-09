Автоэксперт назвал причины для замены свечей зажигания

Перебои в работе двигателя могут указывать на нарушения в работе свечей зажигания. Об этом заявил в разговоре с корреспондентом издания «Газета.Ru» автоэксперт, специалист в сфере механического ремонта Вадим Стрельбицкий.
— О том, что свечи пора менять, могут сигнализировать несколько явных признаков. Двигатель начинает работать неровно, появляются трудности с запуском двигателя, особенно в холодную погоду, — отметил специалист.
По словам эксперта, на работу свечей стоит обратить внимание также, если разгон автомобиля становится вялым или увеличивается расход топлива. Еще один тревожный сигнал — масляные следы или повреждения на электродах.
По данным «Известий», многие автовладельцы недооценивают роль тормозной жидкости и забывают о необходимости ее регулярной замены, что может привести к серьезным последствиям на дороге. Менять жидкость в некоторых случаях следует чаще, чем рекомендует производитель.
Ранее RT сообщил, что плохой бензин является основной причиной потери мощности автомобиля.