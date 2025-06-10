Песков рассказал, что является гордостью и болью России

Напомним, фильм «Больше чем футбол» выходит в прокат 12 июня. Это история бывших футбольных кумиров, которые, несмотря на личные конфликты, объединяются ради спасения жизни ребёнка. Подробнее о содержании фильма и о том, как шла работа над ним, читайте здесь на KP.RU.