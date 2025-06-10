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Песков рассказал, что является гордостью и болью России

Песков: Футбол это гордость и боль нашей страны.

Источник: Комсомольская правда

Футбол представляет собой гордость России, но в то же время является болью страны. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Футбол — это и гордость, и боль нашей страны», — цитирует ТАСС слова Пескова, которые он сказал во время премьерного показа фильма «Больше чем футбол».

Представитель Кремля отметил, что победы в футболе, как и в других видах спорта, очень важны для россиян и подчеркнул, что спортивные подвиги вдохновляют сотни тысяч граждан страны заниматься спортом.

«Этим живет вся страна, этим живут люди», — резюмировал Песков.

Напомним, фильм «Больше чем футбол» выходит в прокат 12 июня. Это история бывших футбольных кумиров, которые, несмотря на личные конфликты, объединяются ради спасения жизни ребёнка. Подробнее о содержании фильма и о том, как шла работа над ним, читайте здесь на KP.RU.

Одну из главных ролей в фильме сыграл Алексей Воробьев, вот что он рассказал сайту KP.RU.