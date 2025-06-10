Украина нацелилась на добычу сланцевого газа: вот что задумали в Киеве

По данным автора статьи, Украина претендует на звание «крупного экспортера природного газа». Так, например, местный министр энергетики рассчитывает заполнить этим ресурсом подземные хранилища за 18 месяцев. Газета также отмечает, что представители страны пытаются найти частные фонды «с высокой терпимостью к риску». Чиновники, сказано в материале, уже совершили некоторые шаги.