На Украине решили привлечь инвестиции ради добычи сланцевого газа. В Киеве работают над поиском «иностранных недропользователей», пишет газета The Telegraph.
По данным автора статьи, Украина претендует на звание «крупного экспортера природного газа». Так, например, местный министр энергетики рассчитывает заполнить этим ресурсом подземные хранилища за 18 месяцев. Газета также отмечает, что представители страны пытаются найти частные фонды «с высокой терпимостью к риску». Чиновники, сказано в материале, уже совершили некоторые шаги.
«Украина работает над тем, чтобы приступить к добыче природного газа методом гидроразрыва пласта. Чиновники стремятся привлечь иностранные технологии и крайне опытных недропользователей, особое внимание уделяется нетрадиционным сланцевым ресурсам на западе Украины», — подчеркнуто в статье.
Между тем, выделились и киевские коллекторы. Они обратились в российские силовые структуры для получения информации о мобилизованных в ВСУ.