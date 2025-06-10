Что можно и нельзя делать в день Никиты Гусятника 10 июня на Полудницу

Запрещено провоцировать конфликты, ссориться. Подобное может привлечь неприятности и беды в дом. Не рекомендуется 10 июня обижать гусей. Кроме того, в названный день старались не оставлять открытыми окна и двери. Предки верили, что это может вызвать скандалы в семье.