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Что можно и нельзя делать в день Никиты Гусятника 10 июня на Полудницу

Собрали приметы и запреты на 10 июня, когда отмечают день Никиты Гусятника.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 10 июня вспоминает святого Никиту Халкидонского. В народе принято отмечать день Никиты Гусятника. Святой являлся покровителем названных птиц. Вместе с тем у праздника есть еще одно название — Полудница. Считалось, что в жаркие дни, когда солнце находится в зените, активизировались духи-полудницы.

Что нельзя делать 10 июня.

Запрещено провоцировать конфликты, ссориться. Подобное может привлечь неприятности и беды в дом. Не рекомендуется 10 июня обижать гусей. Кроме того, в названный день старались не оставлять открытыми окна и двери. Предки верили, что это может вызвать скандалы в семье.

Что можно делать 10 июня.

По традиции, было принято гусям варить пшено. Как правило, в кашу добавляли гусиные или куриные яйца. А еще 10 июня во время сельхозработ помогали духи-полудницы.

Согласно приметам, жара предвещает мороз в декабре. Громко кричащие гуси говорят о том, что будет дождь.

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