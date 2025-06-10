Народный календарь. Почему нельзя выносить мусор 13 июня

Православная церковь 13 июня вспоминает святого Ерма, который был одним из 70 учеников Иисуса Христа, а также мученика Ермию Команского. В народном календаре этот день прозвали Еремей Распрягальник или Еремей Бобовник.
В эту дату лучше не заниматься ремонтом, уборкой и рукоделием, а если вынести мусор или подмести пол, то дом может покинуть удача. Кроме того, запрещена работа в огороде, иначе урожай будет плохим. Не стоит 13 июня целый день сидеть дома. На Еремея Распрягальника нужно хоть немного прогуляться и подышать свежим воздухом.
Также люди старались не планировать переезд 13 июня. Согласно примете, резкая смена места жительства негативно повлияет как на здоровье, так и на финансовое положение.
Приметы погоды:
Если идет дождь в этот день, значит предстоящая зима будет суровой.
Чем дольше идут осадки, тем беднее будет урожай хлеба.
Обильная утренняя роса — к солнечному дню.
Если кукушку не слышно, то предстоящие дни будут пасмурными.
Именины отмечают: Борис, Роман, Николай, Филипп, Кристина.