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Народный календарь. Почему нельзя выносить мусор 13 июня

Православная церковь 13 июня вспоминает святого Ерма, который был одним из 70 учеников Иисуса Христа, а также мученика Ермию Команского. В народном календаре этот день прозвали Еремей Распрягальник или Еремей Бобовник.

Православная церковь 13 июня вспоминает святого Ерма, который был одним из 70 учеников Иисуса Христа, а также мученика Ермию Команского. В народном календаре этот день прозвали Еремей Распрягальник или Еремей Бобовник.

В эту дату лучше не заниматься ремонтом, уборкой и рукоделием, а если вынести мусор или подмести пол, то дом может покинуть удача. Кроме того, запрещена работа в огороде, иначе урожай будет плохим. Не стоит 13 июня целый день сидеть дома. На Еремея Распрягальника нужно хоть немного прогуляться и подышать свежим воздухом.

Также люди старались не планировать переезд 13 июня. Согласно примете, резкая смена места жительства негативно повлияет как на здоровье, так и на финансовое положение.

Приметы погоды:

Если идет дождь в этот день, значит предстоящая зима будет суровой.

Чем дольше идут осадки, тем беднее будет урожай хлеба.

Обильная утренняя роса — к солнечному дню.

Если кукушку не слышно, то предстоящие дни будут пасмурными.

Именины отмечают: Борис, Роман, Николай, Филипп, Кристина.