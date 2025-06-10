Народный календарь. Почему нельзя выносить мусор 13 июня

В эту дату лучше не заниматься ремонтом, уборкой и рукоделием, а если вынести мусор или подмести пол, то дом может покинуть удача. Кроме того, запрещена работа в огороде, иначе урожай будет плохим. Не стоит 13 июня целый день сидеть дома. На Еремея Распрягальника нужно хоть немного прогуляться и подышать свежим воздухом.