Всемирный день мороженого и День разрисованных ладоней: какие праздники отмечают в России и мире 10 июня

Всемирный день мороженного отмечается 10 июня, так как считается, что именно в эту дату в 1786 году начались массовые продажи этого лакомства. Справляют этот праздник фестивалями, дегустациями и прочими тематическими мероприятиями. В этот день можно поесть свое любимое мороженое или попробовать новый вид этой сладости.