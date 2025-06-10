Всемирный день мороженого и День разрисованных ладоней: какие праздники отмечают в России и мире 10 июня

10 июня в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День разрисованных ладоней, Всемирный день мороженного и День яичного рулета.
День разрисованных ладоней.
День разрисованных ладоней создан с целью помочь людям развить свои творческие способности и воплотить свои фантазии и идеи. В этот праздник принято разрисовывать свои ладони фломастерами, маркерами и красками, создавая уникальные рисунки. Некоторые делают отпечатки своих разрисованных ладоней на бумаге. Также 10 июня организовываются творческие мастер-классы и конкурсы.
Всемирный день мороженного.
Всемирный день мороженного отмечается 10 июня, так как считается, что именно в эту дату в 1786 году начались массовые продажи этого лакомства. Справляют этот праздник фестивалями, дегустациями и прочими тематическими мероприятиями. В этот день можно поесть свое любимое мороженое или попробовать новый вид этой сладости.
День яичного рулета.
День яичного рулета был инициирован 2019 году компанией, производящей это блюдо, которое популярно в среде китайских и вьетнамских иммигрантов в США. Лучший способ отпраздновать это торжество — попробовать яичный рулет в китайском или вьетнамском ресторане или же приготовить его дома с родными либо самостоятельно.