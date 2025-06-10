Танцуй, пока молодая: «Балерина» возглавила российский прокат

Почему российские прокатчики отказались использовать для России оригинальный вариант названия «Из мира Джона Уика: Балерина», никто не говорит. А сами они не признаются. В индустрии ходят слухи, будто это было сделано, чтобы не привлекать внимание зарубежных СМИ к тому, что в России прокатывают крупные голливудские проекты. Косвенным доказательством этой стратегии служит скандальная публикация Variety во время Каннского кинофестиваля. Там говорилось, что студия Lionsgate первой из мейджоров решила прервать мораторий на Голливуд в российском прокате, выпустив «Балерину». При это сама студия не прокомментировала Variety (и никому другому) это решение, а звезды фильма, включая Киану Ривза, не участвовали в промо фильма и не давали российским СМИ интервью, не говоря уже о приезде на московскую премьеру. В любом случае всё это только предположения, а на постере «Балерины» всё же есть пометка «Вселенная Джона Уика» — мелким шрифтом, и в данном случае это выглядит не как часть названия, а как логлайн.