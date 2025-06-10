Танцуй, пока молодая: «Балерина» возглавила российский прокат

Полное и безоговорочное лидерство — «Балерина» на стартовом уикенде заработала в России более 120 млн рублей, а ее ближайшие конкуренты — на 100 млн меньше. Экшен из вселенной «Джона Уика», да еще и с самим Джоном Уиком среди действующих лиц, должен все ближайшие недели остаться лидером бокс-офиса, потому что сопоставимых по масштабу релизов не планируется. При этом «Балерина» идет не предсеансовым обслуживанием, а совершенно официально, с прокатным удостоверением. На втором месте — «Кракен», на третьем — «сНежный человек». «Известия» разбирают итоги киноуикенда.
Сколько заработала «Балерина».
Почему российские прокатчики отказались использовать для России оригинальный вариант названия «Из мира Джона Уика: Балерина», никто не говорит. А сами они не признаются. В индустрии ходят слухи, будто это было сделано, чтобы не привлекать внимание зарубежных СМИ к тому, что в России прокатывают крупные голливудские проекты. Косвенным доказательством этой стратегии служит скандальная публикация Variety во время Каннского кинофестиваля. Там говорилось, что студия Lionsgate первой из мейджоров решила прервать мораторий на Голливуд в российском прокате, выпустив «Балерину». При это сама студия не прокомментировала Variety (и никому другому) это решение, а звезды фильма, включая Киану Ривза, не участвовали в промо фильма и не давали российским СМИ интервью, не говоря уже о приезде на московскую премьеру. В любом случае всё это только предположения, а на постере «Балерины» всё же есть пометка «Вселенная Джона Уика» — мелким шрифтом, и в данном случае это выглядит не как часть названия, а как логлайн.
Зачем это предисловие? Возможно, потому, что «Балерина» могла сработать и лучше. Действительно, цифра в 120 млн рублей выглядит эффектно. Но ЕАИС говорит, что у фильма был 41% сеансов в России, то есть кинотеатры буквально были заполонены этим релизом. А на выходе средняя посещаемость сеанса — десять человек. У того же «Кракена», который на втором месте с 20 млн рублей, средняя посещаемость — 13 человек. И средняя наработка тоже выше, чем у «Балерины».
Возьмем фильм «Джон Уик 4», который вышел, между прочим, в 2023 году и тоже официально, и увидим, что у него в первый уикенд посещаемость на сеансе была 27 человек. А у «Джона Уика 3» в 2019 году этот же показатель был 31 зритель. О чем это говорит? Судя по всему, о том, что успех «Балерины» в отсутствие ярких конкурентов далеко не такой безусловный, каким кажется со стороны.
— Если посмотреть на общую динамику этого уикенда, боевик с Аной де Армас показал самый яркий результат среди остальных релизов проката, — возражает президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова. — У него почти в пять раз больше зрителей, чем у «Кракена». Учитывая традиционное летнее затишье, фильм собрал достойную кассу. «Балерина» отметилась в основном положительной критикой и, учитывая отсутствие крупных экшен-новинок в ближайшее время, продолжит собирать как минимум весь июнь.
Это правда, конкурентов нет, и, скажем, в ближайшие праздники у фильма есть шансы неплохо заработать, если только потенциальная аудитория пойдет в кино, а не скачает новинку у пиратов. Впрочем, правду сказать, в США фильм тоже не особо выстрелил. Он там в свой первый уикенд заработал $25 млн, проиграв первое место киноремейку диснеевского хита «Лило и Стич», хотя тот уже третью неделю в прокате. А свежая «Миссия невыполнима» в первый уикенд заработала $64 млн. Общие сборы «Балерины» в мире составили чуть больше $50 мл, тоже не очень высокий результат. Другое дело, что в остальных странах «Балерине» есть с кем конкурировать, а у нас конкурентов нет, поэтому и можно было рассчитывать на более высокие цифры, учитывая и фан-базу вселенной, и русские мотивы в сюжете, о которых подробно написано в нашей рецензии.
Кто еще в лидерах российского бокс-офиса.
На втором месте, как уже говорилось, — «Кракен» с 20 млн рублей. За ним идет «сНежный человек», 16 млн рублей. Четвертое место — фэнтези «Соловей против Муромца», 15 млн рублей. Замыкает пятерку мультик «Геройчики: Незваный гость», у него всего на 200 тыс. рублей меньше, чем у «Соловья». Самой успешной новинкой в этот уикенд стала «Жизнь Чака», где играют Том Хиддлстон, Чиветель Эджиофор, Карен Гиллан и даже Марк Хэмилл, он же Люк Скайуокер. По жанру — фантастика. Касса первого уикенда — 12 млн рублей. Можно было бы сказать, что в конкуренции с «Балериной» этого и следовало ожидать, но всё же это не совсем так. У фильмов разные аудитории. «Жизнь Чака» рассчитана на более зрелую аудиторию, это более тонкое кино.
Кинотеатры дали ему слишком мало сеансов — в десять раз меньше, чем «Балерине». И прокатчик не стал, похоже, особенно вкладываться в рекламу, понимая, что соперничать всё равно так или иначе придется с Джоном Уиком.
От этой ситуации проиграли все, и теперь кинотеатры ждут новых отечественных семейных релизов, чтобы заполнить залы взрослыми с детьми. В праздники выйдут «Артек. Сквозь столетия» с Михаилом Галустяном и альманах «Три богатыря. Ни дня без подвига 2».
— Оба проекта — сиквелы зарекомендовавших себя брендов, — отмечает Ольга Зинякова. — И «Три богатыря», и «Артек. Сквозь столетия» имеют фэнтезийную, сказочную направленность. Эти релизы будут бороться за смежную аудиторию, в то время как целевая аудитория «Балерины» более взрослая. Но именно рейтинг 6+ может сыграть на руку «Богатырям» и «Артеку», что позволит им побороться с боевиком вселенной Джона Уика и за первую строчку.
Отметим, что в праздники выйдет еще и интригующий вестерн «Торнадо» с Тимом Ротом, но пока идет всё к тому, что релизу тоже не хватит рекламы, чтобы привлечь широкого зрителя. Хотя летом это и вообще всегда было непросто.