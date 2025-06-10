Путешествия из Петербурга в Москву: шедевры Брюллова выставили в ГТГ

В общем, можно долго спорить, какая выставка Брюллова получилась лучше — московская или петербургская, где дизайн правильнее, а драматургия выигрышнее для самого материала. Но в конечном счете это всё не так важно. Главное, что «Последний день Помпеи» приехал в Москву (впервые — в отреставрированном виде). Что мы увидели целый ряд работ, не выставлявшихся в Русском музее, в том числе из частных коллекций. Что это просто иной взгляд на Брюллова — менее «театральный» и более научный. Что такой концентрации упоительной «мелодичной» классической красоты эти стены, ориентированные на авангард, давно не видели. А значит, как ни крути, надо идти. И лучше не откладывать встречу с «Помпеями» на последний день. Очередь на Серова вполне может реинкарнироваться в очередь на Брюллова.