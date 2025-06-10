Помощь залами: якутская технология кинопроката после Индии поедет в Казахстан и Бразилию

Якутская технология недорого кинопоказа заинтересовала прокатчиков в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Бразилии. В течение нескольких лет 10 тыс. кинозалов построит Индия — пробные откроются уже в августе. Профессионалы из Якутии не только продали лицензию, но и будут лично курировать постройку залов. Это эконом-кинотеатры для деревень и маленьких городов, с дешевым оборудованием и минимальными требованиями к техническому качеству контента. «Известия» узнали подробности неожиданного сотрудничества.
Индия просит помощи.
Индийский кинематограф ежегодно выпускает около 2,5 тыс. фильмов на 16 языках: в стране нет одного, на котором говорили бы все. Кинозалов для этого не хватает. Индийские коллеги узнали о якутской технологии и решили ее использовать для кинофикации своей страны.
— Люди в Индии очень любят смотреть кино, но не все могут позволить себе билет стоимостью $10−15. Сейчас стало еще дороже, и зрители отказываются ходить в кинотеатры, — рассказал «Известиям» генеральный директор и основатель Janata Cinema Юсуф Шейх. — Мы стали показывать фильмы в маленьких залах и брать за билет $1. И зрители пошли.
Название компании Janata Cinema переводится как «народное кино». Не удивительно, что там заинтересовались опытом Якутии.
— Мы сотрудничаем с правительством Индии, и в рамках сотрудничества нашей компании предоставляют залы в маленьких городах, — продолжает Юсуф Шейх. — Все города, в которых есть общественные здания или ратуши, предназначенные для организации досуга людей, правительство предоставляет нам. Эти залы мы переоборудуем в кинозалы. Мы объединяем российские технологии и наши, их модель кинопроектора и нашу инфраструктуру, чтобы создавать кинотеатры в тех городах, где уже есть залы.
Юсуф Шейх считает проект перспективным. На данный момент в Индии, стране с населением в 1,4 млрд человек, всего 9 тыс. кинотеатров. Для сравнения, в Китае их — 90 тыс. Как говорит Шейх, в 6,5 тыс. деревень и городов нет ни одного кинотеатра. Амбиции компании Janata Cinema — увеличить число кинотеатров вдвое с помощью якутской технологии. Последняя, кстати, позволяет показывать фильмы и в формате передвижного кинотеатра. Индийская ассоциация кинопродюсеров поддержала Janata Cinema: компании понимают, что картины, которые они производят, должны доходить до зрителя.
— Где бы мы ни нашли подходящее помещение, будь то банкетный зал или зал для проведения свадеб, мы можем превратить его в кинозал. А если у вас есть хорошая площадка, арена или поле под открытым небом, мы можем показать и там фильм, — говорит Юсуф Шейх.
Первые десять тестовых кинозалов откроются уже в августе. Затем в штате Трипура заработают 224 кинозала, а в течение следующих двух лет партнеры планируют увеличить их число до 10 тыс. по всей Индии.
Альтернатива цифре.
Суть новой технологии в том, что это дешевая замена формату DCP (Digital Cinema Package), который используется в большинстве мировых кинотеатров. Формат удобный и универсальный, но он контролируется американскими компаниями, они продают лицензии на производство медиасерверов и кинопроекторов, работающих с этим форматом, крупным производителям оборудования. На сегодняшний день на территории РФ функционирует 2,3 тыс. кинотеатров (5 тыс. кинозалов) DCP-формата.
В Якутии создали замену — тоже цифровую, с похожими возможностями, но без необходимости платить американцам. Технология называется «Экстра Синема», она запатентована и уже используется не только в Якутии, но и в других регионах России. К ней прилагается проектор российского изготовления, в который вшита соответствующая начинка. Она защищает от пиратства. Есть возможность подключения сервисов по продаже билетов и «Пушкинской карты». И стоит относительно дешево — в сравнении с проекторами DCP.
Ноу-хау с господдержкой.
Технология «Экстра Синема» возникла в 2022 году как альтернатива DCP. В мае 2023 года она была представлена президенту РФ на выставке «Развитие креативной экономики России». В итоге она стала основой проекта Фонда кино по конкурсной поддержке кинотеатров в небольших населенных пунктах. Готовится к запуску масштабная программа по оснащению почти 20 тыс. домов культуры в малых городах и селах России.
— С 2022 года в республике Саха-Якутии были открыты 74 современных кинозала (с инвестицией в 70 млн рублей), которые посетили более 100 тыся. зрителей, — рассказал «Известиям» руководитель проката платформы «Экстра Синема» Николай Егоров. — Мы охватываем малые населенные пункты. Самый отдаленный кинозал открыт в селе Сасыр, что более 1200 км от Якутска. На данный момент мы получаем заявки на подключение в домах культуры от сотни учреждений. А всего их в республике более 500.
Посещаемость кино в сельской местности, как оказывается, в разы выше, чем в городах, это связано с отсутствием альтернативных форм проведения досуга, говорит эксперт. Средняя посещаемость сеансов в кинозалах с якутской технологией составила в 2023 году 33 зрителей, в 2024 — 36, тогда как соответствующий общероссийский показатель составляет в 2023 году 13 зрителей на сеанс, в 2024 — 15. В этом легко убедиться на сайте ЕАИС, там даже у только что вышедшего суперхита «Балерина» по России средняя явка — десять человек на сеанс.
В России насчитывается 2300 кинотеатров. При этом в сельской местности 40 тыс. домов культуры со зрительными залами. Но кино там чаще всего не показывают: слишком дорогое оборудование.
— Хотя в советское время в нашей республике было 1500 киноустановок, плёнку возили везде. — рассказал «Известиям» руководитель компании Петр Чиряев. — А сейчас, в цифровой век, когда контент можно передать из точки А в точку Б по щелчку пальцев, мы этого не можем сделать. Потому что есть опасения, что его могут похитить. Мы разработали такую технологию, где контенту гарантирована сохранность. Берем у правообладателя файл, который хранится в нашем расширении, по нашему стандарту в «облаке». Даже если он будет похищен, то его невозможно будет открыть. Только на устройствах, расположенных в наших населенных пунктах, работающих по новой технологии.
Правообладатели не несут расходов на доставку копий в кинотеатры и получают более надёжную систему защиты контента от пиратства, включая онлайн-отчётность и контроль посещаемости.
Как рассказали «Известиям» в Ассоциации владельцев кинотеатров России, в небольших населенных пунктах частные коммерческие залы как правило убыточны. У них высокая конкуренция с онлайн-платформами, низкий платежеспособный спрос, сложности с заполнением залов из-за недостаточного количества жителей, что негативно сказывается на рентабельности. А также высокие эксплуатационные расходы. Муниципальный кинотеатр там функционировать может исключительно за счет компенсации всех расходов из бюджета. Нужна поддержка государства.
Тем временем в Якутии открылся новый производственно-сборочный цех, который будет выпускать до 15 кинопроекторов в день. В год их число достигнет 5 тыс. Возможно, часть этих проекторов отправится поднимать индийский кинопоказ.
Индия не единственная заинтересовалась российской разработкой. В Белоруссии проект был представлен президенту Александру Лукашенко. Высокий интерес проявил Казахстан, где так же отсутствует кинопоказ в сельских территориях. Заинтересованность есть и в Кыргызстане, Узбекистане.
А еще к отечественной технологии присматриваются в Бразилии. Якутские производители планируют визит за океан.