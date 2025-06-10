Помощь залами: якутская технология кинопроката после Индии поедет в Казахстан и Бразилию

— Хотя в советское время в нашей республике было 1500 киноустановок, плёнку возили везде. — рассказал «Известиям» руководитель компании Петр Чиряев. — А сейчас, в цифровой век, когда контент можно передать из точки А в точку Б по щелчку пальцев, мы этого не можем сделать. Потому что есть опасения, что его могут похитить. Мы разработали такую технологию, где контенту гарантирована сохранность. Берем у правообладателя файл, который хранится в нашем расширении, по нашему стандарту в «облаке». Даже если он будет похищен, то его невозможно будет открыть. Только на устройствах, расположенных в наших населенных пунктах, работающих по новой технологии.