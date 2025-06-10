Церемония памяти: как прошел первый день «ТЭФИ» в Большом театре

Самоотдача при выполнении профессионального долга — один из главных принципов многих наших коллег. Корреспондент дагестанского бюро МИЦ «Известия» Мурад Магомедов и оператор Рамазан Рашидов получили «ТЭФИ» в номинации «Информационный сюжет» за материал «Захват аэропорта в Махачкале». В октябре 2023 года журналисты отправились в эпицентр беспорядков в столице республики. Тогда накал событий был настолько сильным, что часть толпы смогла прорваться в здание терминала аэропорта.— Мы с оператором Рамазаном Рашидовым работаем на Северном Кавказе. Мы — обладатели «ТЭФИ» из региона. Это особенно ценно для нас. Хочу сказать спасибо [гендиректору МИЦ «Известия»] Владимиру Тюлину и [главному редактору МИЦ «Известия»] Михаилу Фролову, потому что работать в регионе и ощущать поддержку, защиту, ощущать, что ты являешься полноценным сотрудником, который работает в огромном механизме — в нашем холдинге НМГ — очень отрадно. Будем и дальше работать! — сказал Мурад Магомедов со сцены. Свой голос сегодняшние лауреаты используют и для того, чтобы помогать другим. Проект Пятого канала «День добрых дел», победивший в номинации «Программа социальной направленности», рассказывает о детях, которые остро нуждаются в лечении. Благодаря акции несколько ребят ежемесячно получают помощь.