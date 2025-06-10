Церемония памяти: как прошел первый день «ТЭФИ» в Большом театре

За всю 30-летнюю историю церемонии вручения Национальной премии «ТЭФИ» статуэтку присудили посмертно все лишь в третий раз. 9 июня 2025 года обладателем главной телевизионной награды страны стал военкор «Известий» Семен Еремин. В первый день премии также получили корреспондент РЕН ТВ Мурад Магомедов и проекты Пятого канала «День добрых дел» и «Фирменный рецепт». Впереди определение лучших сериалов, среди которых — номинанты от телеканала РЕН ТВ: «Библиотекарь» и «Банда Зиг Заг». Также в числе лауреатов этого года — шоу о путешествиях «100 мест, где поесть». В качестве телеведущих вечером в понедельник статуэтки получили Николай Басков и Сергей Лазарев. Подробнее о проектах-победителях и их авторах — в репортаже «Известий».
Награды для корреспондентов МИЦ «Известия».
Многим из нынешних молодых сотрудников телевидения, начинавших путь со студенчества, знакомо это особое чувство трепета, когда впервые еще «зеленым» оказываешься в стенах редакции среди профессионалов, хорошо знакомых до этого момента через экран, и видишь на самом почетном месте «Орфея», а то и не одного. Узнаваемая бронзовая статуэтка за 30 лет существования «ТЭФИ» стала символом преданного служения телевизионщиков своему делу, образцом качества, самой желанной наградой.
— «ТЭФИ» — это престиж. Когда свои признают, это дороже любой награды, — сказал «Известиям» появившийся на церемонии ведущий «Поле Чудес» Леонид Якубович, который не раз сам становился лауреатом премии, в том числе, самой первой в 1995 году.
В этом году на награды претендовали участники в 52 номинациях. Первые заветные «Орфеи» вручили в категории «Информационное и общественно политическое вещание».
— Отмечу, в первую очередь, наших коллег из «Известий» в том числе Семена Еремина, потому что сегодня его авторский фильм был представлен. Он всегда в нашей памяти. Конечно, наверное, самая важная для нас номинация документального фильма «Битва за Авдеевку», — заявила генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.
Работа Семена Еремина об освобождении Авдеевки получила награду в номинации «Документальный фильм». Журналист погиб год назад в результате атаки дрона в зоне спецоперации во время съемок репортажа.
На самой первой премии «ТЭФИ» в 1995 году статуэтка Орфея тоже была вручена посмертно. «За особый вклад в развитие телевидения» премию присудили Владиславу Листьеву, убитому за несколько месяцев до этого. Его имя на церемонии вспоминали и в этот день — новые поколения журналистов аплодировали стоя, когда на большом экране пошла хроника 30-летней давности.
Самоотдача при выполнении профессионального долга — один из главных принципов многих наших коллег. Корреспондент дагестанского бюро МИЦ «Известия» Мурад Магомедов и оператор Рамазан Рашидов получили «ТЭФИ» в номинации «Информационный сюжет» за материал «Захват аэропорта в Махачкале». В октябре 2023 года журналисты отправились в эпицентр беспорядков в столице республики. Тогда накал событий был настолько сильным, что часть толпы смогла прорваться в здание терминала аэропорта.— Мы с оператором Рамазаном Рашидовым работаем на Северном Кавказе. Мы — обладатели «ТЭФИ» из региона. Это особенно ценно для нас. Хочу сказать спасибо [гендиректору МИЦ «Известия»] Владимиру Тюлину и [главному редактору МИЦ «Известия»] Михаилу Фролову, потому что работать в регионе и ощущать поддержку, защиту, ощущать, что ты являешься полноценным сотрудником, который работает в огромном механизме — в нашем холдинге НМГ — очень отрадно. Будем и дальше работать! — сказал Мурад Магомедов со сцены. Свой голос сегодняшние лауреаты используют и для того, чтобы помогать другим. Проект Пятого канала «День добрых дел», победивший в номинации «Программа социальной направленности», рассказывает о детях, которые остро нуждаются в лечении. Благодаря акции несколько ребят ежемесячно получают помощь.
Кто еще получил «ТЭФИ» в 2025 году.
Второй вечерний блок премии был посвящен развлекательному вещанию.
— Был очень тяжелый момент на российском телевидении с февраля 2022 года, когда все развлекательные программы оказались неуместны, что было естественно и справедливо. Даже просветительские программы были отодвинуты информационными и общественно-политическими, публицистическими проектами. Со временем стало ясно, что нужно кроме жесткой информации давать людям лучики надежды и гармонию для их сегодняшней жизни, — сказал на торжественном открытии второго этапа «ТЭФИ» президент Академии Российского телевидения Михаил Швыдкой. — Это совсем непростая история, требующая очень большой точности от всех, кто делает телевидение, руководителей каналов, что они стараются делать деликатно, никого не обижая в своих намерениях.
Сама церемония — не просто чествование лучших представителей индустрии, но и большое светское мероприятие. В этом году она прошла на одной из самых красивых в столице площадок — на новой сцене Большого театра, на подступах к которому раскинулась красная ковровая дорожка. Ее героями стали главные лица отечественного телевидения. Открыл церемонию фрагмент из «Лебединого озера» в исполнении оркестра и артистов Большого театра.
— Балет «Лебединое озеро» отсылает нас к событиям 1990-х. Можно сказать, что новое телевидение началось именно тогда. Никогда не думал, что слова «девяностые» и «классика» будут употреблены в одном предложении. Хотя, если вспомнить, в те годы народ крутился не меньше, чем я на мировых подмостках, — пошутил Николай Цискаридзе, открывая юбилейную церемонию в качестве ведущего в компании Екатерины Стриженовой.
Победу в категории «Программа о путешествиях» одержал проект СТС «100 мест, где поесть». В номинации «Образ жизни» лауреатом стал «Фирменный рецепт» Пятого канала. Лучшими ведущими развлекательного шоу прайм-тайма назвали Николая Баскова и Сергея Лазарева, которые разделили роль в программе «Ну-ка, все вместе!».
— Я сначала думал, что мне как Ди Каприо все-таки придется убить медведя. Это моя первая статуэтка. Я 25 лет отдал телевидению. Я живу телевидением, я обожаю его. Сегодня я хочу сказать огромное спасибо всевышнему за то, что дал такую возможность быть настолько разносторонним и талантливым человеком, — сказал со сцены с присущим ему юмором Николай Басков.
Следом артист в компании Леры Кудрявцевой сменил на посту ведущих церемонии Цискаридзе и Стриженову. Начал Басков на музыкальной ноте, а после объявил победителя в номинации «Просветительская программа». «ТЭФИ» получил Владимир Мединский за проект «Рассказы из русской истории». Андрей Малахов стал обладателем статуэтки в номинации «Ведущий развлекательного ток-шоу». Победитель в категории «Реалити-шоу» — «Выжить в Самарканде».
Вечером 10 июня пройдет второй пройдет второй этап премии. Он будет посвящен сериалам. В числе номинантов — городское фэнтези «Библиотекарь» и детектив «Банда “ЗИГ ЗАГ”», который претендует на победу пяти категориях — «Исторический сериал», «Лучший актер второго плана» (Павел Трубинер, «Оператор сериала» (Алексей Морозов), «Режиссер сериала» (Виталий Воробьев), «Сценарист сериала» (Артемий Королев, Юрий Бессонов).