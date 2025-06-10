Календарь на 10 июня: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

День детей — Гаити. Этот праздник призван напомнить о том, что у детей есть права. Несмотря на то, что рабство было отменено на Гаити еще в 1792 году, на неофициальном уровне его до сих пор практикуют. Зачастую родители отправляют своих детей не в школу, а в другие семьи, чтобы они работали там прислугой. Некоторые дети трудятся по 14 часов в день.