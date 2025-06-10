СМИ: лидер группы Sly and the Family Stone Слай Стоун умер

Согласно заявлению семьи, Стоун страдал от хронической обструктивной болезни лёгких, а также имел другие проблемы со здоровьем. Он умер тихо в кругу семьи. Отмечается, что музыкант недавно завершил написание сценария для проекта, посвященного его биографии.