СМИ: лидер группы Sly and the Family Stone Слай Стоун умер

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Американский музыкант, лидер музыкальной группы Sly and the Family Stone, оказавшей влияние на развитие фанка, Слай Стоун скончался в возрасте 82 лет, сообщает журнал People со ссылкой на заявление семьи исполнителя.
«Слай Стоун, лидер группы Sly and the Family Stone, одной из тех, что оказали сильное влияние на развитие фанка, соула, R&B, рока и психоделической музыки, скончался. Ему было 82», — пишет издание.
Согласно заявлению семьи, Стоун страдал от хронической обструктивной болезни лёгких, а также имел другие проблемы со здоровьем. Он умер тихо в кругу семьи. Отмечается, что музыкант недавно завершил написание сценария для проекта, посвященного его биографии.
По данным People, группа Sly and the Family Stone была основана в 1967 году. Группа известна такими композициями, как Dance to the Music, Everyday People и Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin).