Саудовскую Аравию уличили в начале войны за долю нефтяного рынка

В мае на рынок началась поставка дополнительных баррелей уже от Саудовской Аравии. Источники отметили, что подобной политикой королевство хочет наказать союзников, которые неизменно не исполняли свои квоты. В первую очередь речь идет о Казахстане и Ираке, передает Bloomberg TV.