Саудовскую Аравию уличили в начале войны за долю нефтяного рынка

Деятельность Саудовской Аравии на рынке нефти можно назвать началом ценовой войны, где главным противником страны станут нефтяные компании из США. Такое мнение в понедельник, 9 июня, выразил глава отдела сырьевых исследований Bank of America (BofA) Франсиско Бланш.
Эксперт утверждает, что власти Саудовской Аравии полностью изменили свою стратегию. Страна на протяжении трех лет противостояла низким ценам на нефть — она продвигала политику квот и снижала свое производство.
Однако конкуренты Эр-Рияда только воспользовались этим, из-за чего нарастили добычу. Так, восемь стран ОПЕК+ повысили добычу нефти на 411 тысяч баррелей в сутки в конце марта.
В мае на рынок началась поставка дополнительных баррелей уже от Саудовской Аравии. Источники отметили, что подобной политикой королевство хочет наказать союзников, которые неизменно не исполняли свои квоты. В первую очередь речь идет о Казахстане и Ираке, передает Bloomberg TV.
Ранее владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов рассказал, что цены на бензин продолжают расти, что обусловлено несколькими факторами. Он напомнил, что с 1 марта по 31 августа 2025 года был введен запрет на экспорт топлива.