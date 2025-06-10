Невеста Павла Деревянко: как визажистка с долгами и однушкой у кладбища покорила сердце актёра

Согласно базам, Зоя Фуць действительно регистрировала на себя два ИП: уже закрытый в области парикмахерских услуг, а также действующий в сферах производства одежды и торговли по почте. Онлайн-магазин девушки можно легко найти в Интернете. Однако на самом деле с финансами у Зои до встречи с Павлом Деревянко было всё очень плохо. Два года назад она взяла займ у иркутского предприятия «Капель» на 1 млн рублей под грабительские 60% годовых — и не вернула. Недавно Арбитражный суд постановил взыскать с неё с процентами и неустойками 2 млн рублей. Странно, что этого долга нет в базе судебных приставов. Получается, Зоя его выплатила. Можно предположить, что закрыть долги ей помог звёздный жених.