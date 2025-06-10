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Песков с носовым платком высказался о российском футболе

В России футбол одновременно является и гордостью, и болью.

В России футбол одновременно является и гордостью, и болью. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Футбол — это и гордость, и боль нашей страны. И поэтому каждый раз победы и в этом, и в других видах спорта, это для нас очень важно. Потому что этим живет вся страна, этим живут люди», — отметил он.

Свое видение о российском спорте Песков выразил во время премьерного показа фильма о футболе, который он посетил. И отметил, что отечественный кинематограф прекрасно научился снимать спортивные драмы. По его мнению, эти картины уже превзошли мировой уровень.

Поделился представитель Кремля и предысторией. Продюсеры заявляли ему, что новая картина будет не хуже предыдущих и рекомендовали ему взять на просмотр носовой платок, чтобы вытирать слезы. Песков особо подчеркнул, что подобные фильмы вдохновляют многих людей заниматься спортом.

Ранее «МК» писал, что сборная России по футболу в 2025 году провела уже три товарищеских матча и теперь готовится к четвертому.