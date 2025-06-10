В Москве на Арбате появился новый портрет Виктора Цоя

Ранее Life.ru писал, что друг семьи Цоя потребовал охранять муралы музыканта от вандалов. Так общественный деятель Сергей Елгазин прокомментировал новость о том, что фанаты умершего Паши Техника заклеили мурал с изображением Цоя в Петербурге. По его словам, в таких поступках есть неуважение по отношению к памяти музыканта.