Умерла Марта Крыжановская, одна из старейших сотрудников Эрмитажа. Она скончалась на 96-м году жизни. Об этом информирует пресс-служба музея.
«Марта Крыжановская окончила Академию художеств, а в марте 1960 года поступила на работу в Отдел западноевропейского прикладного искусства (ОЗЕПИ), где проработала 65 лет», — сказано в публикации.
Марта Крыжановская — заслуженный работник культуры РФ, автор более ста публикаций, под ее руководством создана экспозиция, посвященная европейскому прикладному искусству XI-XV веков.
Одна из крупнейших ее зарубежных экспозиций была посвящена коллекционеру Александру Базилевскому и прошла в Турине.
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