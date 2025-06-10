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Умерла Марта Крыжановская, одна из старейших сотрудников Эрмитажа

В Эрмитаже сообщили о смерти старейшей 96-летней сотрудницы.

Источник: Комсомольская правда

Умерла Марта Крыжановская, одна из старейших сотрудников Эрмитажа. Она скончалась на 96-м году жизни. Об этом информирует пресс-служба музея.

«Марта Крыжановская окончила Академию художеств, а в марте 1960 года поступила на работу в Отдел западноевропейского прикладного искусства (ОЗЕПИ), где проработала 65 лет», — сказано в публикации.

Марта Крыжановская — заслуженный работник культуры РФ, автор более ста публикаций, под ее руководством создана экспозиция, посвященная европейскому прикладному искусству XI-XV веков.

Одна из крупнейших ее зарубежных экспозиций была посвящена коллекционеру Александру Базилевскому и прошла в Турине.

Ранее сообщалось, что последняя внучка Станиславского Ольга Алексеева-Мардухаева умерла в Париже в возрасте 92 лет.

Накануне стало известно, что умерла Наталия Потапова, актриса и заслуженная артистка России. Ей было 73 года. О смерти сообщили в Театре Ермоловой, в котором она служила с почти 50 лет.

Также сообщалось, что один из крупнейших ученых в области теплоэнергетики Эдуард Волков умер на 85 году жизни.