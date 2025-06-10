Для получения статуса многодетных семей в будущем могут изменить требования

По словам детского омбудсмена, сегодня наличие трех детей в семье воспринимается как обычная ситуация, не требующая серьезных бытовых изменений. «К 2050 году было бы хорошо поднять планку и сделать многодетную семью — не семью с тремя детьми, а семью с четырьмя или даже пятью детьми», — сказала Львова-Белова РИА Новости. Она пояснила, что с тремя детьми все члены семьи свободно помещаются и в автомобиль, и за обеденный стол, а каждая последующая беременность и рождение ребенка становятся серьезным вызовом для родителей.