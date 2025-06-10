Для получения статуса многодетных семей в будущем могут изменить требования

Для статуса многодетной семьи в будущем может понадобиться от 4 или 5 детей, считает Львова-Белова.
К 2050 году в России критерии многодетной семьи могут измениться: статус многодетных, возможно, будут получать семьи с четырьмя или даже пятью детьми. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на Форуме будущего 2050.
По словам детского омбудсмена, сегодня наличие трех детей в семье воспринимается как обычная ситуация, не требующая серьезных бытовых изменений. «К 2050 году было бы хорошо поднять планку и сделать многодетную семью — не семью с тремя детьми, а семью с четырьмя или даже пятью детьми», — сказала Львова-Белова РИА Новости. Она пояснила, что с тремя детьми все члены семьи свободно помещаются и в автомобиль, и за обеденный стол, а каждая последующая беременность и рождение ребенка становятся серьезным вызовом для родителей.
Львова-Белова также отметила, что с увеличением числа детей в семье отношение к вопросам воспитания становится проще, и привела в пример известную шутку о том, как меняется подход родителей к стирке и заботе о каждом последующем ребенке. Она подчеркнула, что в реальности родители действительно становятся спокойнее с каждым новым ребенком, поскольку приобретают опыт и уверенность.
Ранее эксперты ВЦИОМ отмечали, что за последние 20 лет в России выросло как ожидаемое, так и желаемое число детей в семьях, особенно среди мужчин, однако для реализации этих установок необходима поддержка со стороны государства и работодателей. Специалисты подчеркивают важность стимулирования репродуктивной активности и устранения барьеров для семей с большим количеством детей.