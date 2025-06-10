Дерматолог предупредила об опасных последствиях тату хной

Рисунки на теле, сделанные без использования иголки, с помощью кисточки и хны, лишь на первый взгляд кажутся безопасными. Узоры, любимые многими отпускниками, могут привести к тяжелым последствиям из-за красящего состава, заявила в беседе с «Газетой.Ru» врач-косметолог, дерматолог Ольга Андриянова.