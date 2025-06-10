Дерматолог предупредила об опасных последствиях тату хной

Рисунки на теле, сделанные без использования иголки, с помощью кисточки и хны, лишь на первый взгляд кажутся безопасными. Узоры, любимые многими отпускниками, могут привести к тяжелым последствиям из-за красящего состава, заявила в беседе с «Газетой.Ru» врач-косметолог, дерматолог Ольга Андриянова.
— Нередко используется и синтетическая хна, которая может вызывать аллергические реакции — дерматит, сыпь, волдыри, болезненные ожоги кожи и даже приводить к образованию сильных рубцов, — объяснила доктор.
Медик добавила, что чаще всего речь идет про черную хну. Также может быть небезопасна хна, в которую добавляют блестки, глиттер, краску.
Ранее «Известия» рассказали, что даже натуральная хна может вызвать сильную аллергическую реакцию.
По данным 360.ru, небезопасным будет и использование недорогих наборов для тату. Использование дешевых чернил грозит аллергией и даже онкологическими заболеваниями. В состав краски входят химические вещества и токсичные элементы, считают эксперты.