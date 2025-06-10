С 1 июля установят новые тарифы ЖКХ. На сколько изменятся цены и как можно снизить выплаты

— В разных регионах цены вырастут по-разному. Например, в Москве тарифы на услуги ЖКХ в среднем повысят на 15%. Важно учесть, что это не тот процент, на который в среднем вырастет сумма в квитанции. Дело в том, что подорожают не все услуги, а лишь некоторые. Кроме того, суммы в квитанциях зависят не только от тарифов, но и от объёма потребления услуги. Допустим, один человек расходует мало воды, другой — много. Соответственно, и суммы в квитанциях у них будут значительно различаться, — рассказала юрист Елена Кузнецова.