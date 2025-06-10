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От ожогов до катаракты: офтальмолог объяснила опасность яркого солнца для глаз

Офтальмолог Миргородская: яркое солнце может существенно ухудшить зрение.

Источник: Комсомольская правда

В солнечную погоду не следует отказываться от ношения темных очков, ведь этот аксессуар способен не только сделать образ стильным, но и защитить зрение. Об этом сообщила «Газете.Ru» врач-офтальмолог Светлана Миргородская.

— Без очков на солнце можно существенно ухудшить зрение. Интенсивный солнечный свет может повредить фоторецепторы и пигментный эпителий сетчатки, что приведет к выраженному снижению зрения, и, к сожалению, не всегда обратимому, — предупредила доктор.

Врач посоветовала выбирать очки с маркировкой ультрафиолетового фильтра в очках не менее UV380−400.

Ранее 360.ru рассказал, что ультрафиолетовое излучение — одна из главных причин развития катаракты. Даже один час без защиты в яркий весенний день может привести к ожогу роговицы.

Важно выбрать правильно не только линзы, но и оправу солнцезащитных очков — она должна защищать от боковых засветов, передает телеканал «Царьград».