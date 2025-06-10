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Россиян предупредили о кражах подписей в интернете

IT-эксперт Вураско: подписи россиян начали красть на фейковых сайтах госорганов.

Источник: Комсомольская правда

Злоумышленники теперь совершают кражи не только личных данных, но и образцов подписи россиян. Для этого мошенники создают фейковые сайты госорганов. Об этом сообщил в разговоре с «Газетой.Ru» специалист в сфере интернет-безопасности Александр Вураско.

— Мошенники создают поддельные веб-ресурсы, имитирующие официальные порталы государственных органов, где предлагается ввести свои персональные данные, а затем — нарисовать подпись курсором мыши. Подписи могут быть использовании для подписания документов и заключения договоров от имени потенциальной жертвы, — объяснил эксперт.

Он уточнил, что в сети уже были обнаружены подобные страницы. Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперт посоветовал тщательно проверять адреса ресурсов госорганов и не переходить по подозрительным ссылкам.

Ранее телеканал «Царьград» напомнил, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не обращаются к гражданам через мессенджеры с просьбами сообщить данные о счетах или сбережениях.

Россиян также призвали не сканировать изображения из листовок и объявлений, которые вручают незнакомцы на улице. Они могут представлять особую опасность, передает 360.ru.