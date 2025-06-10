Россиян предупредили о кражах подписей в интернете

Злоумышленники теперь совершают кражи не только личных данных, но и образцов подписи россиян. Для этого мошенники создают фейковые сайты госорганов. Об этом сообщил в разговоре с «Газетой.Ru» специалист в сфере интернет-безопасности Александр Вураско.