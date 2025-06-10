Новый IOS 26 и дизайн-код Liquid Glass: какие прорывные новинки показала Apple на презентации

Последним представили обновление для iPad. Оно унаследовало дизайн и функции из iOS 26, но также получило долгожданные улучшения в многозадачности. Теперь в iPadOS доступен полноценный оконный режим с гибким масштабированием, новый курсор и продвинутые жесты для работы с трекпадом. Появилась строка меню, как в macOS. Обновилось и приложение Файлы: теперь можно закреплять папки в Dock-панели и открывать документы в сторонних приложениях через контекстное меню. Из macOS пришло приложение Просмотр — оно позволяет просматривать и базово редактировать документы. Наконец, сторонние приложения теперь могут работать в фоне: рендеринг видео и обработка аудио не будут прерываться.