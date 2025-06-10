Новый IOS 26 и дизайн-код Liquid Glass: какие прорывные новинки показала Apple на презентации

iOS 26 и не только: все главные новинки Apple с WWDC 2025.
На конференции WWDC 2025 компания Apple показала обновления всех своих операционных систем. Центральной темой стала iOS 26. Остальные платформы — от macOS до visionOS — тоже получили значительные улучшения. Подробности в материале URA.RU.
Apple Intelligence: умнее и доступнее.
Первым пунктом презентации стал Apple Intelligence — фирменный искусственный интеллект, получивший важные обновления. Теперь он глубже интегрирован в операционные системы, работает офлайн и доступен сторонним разработчикам через новый API. Однако, несмотря на расширение языковой поддержки, русский язык пока не добавлен.
Когда выйдет iOS 26.
Прозрачные иконки iOS 26Фото: Apple.
Главной новинкой стала iOS 26, полностью обновленная в визуальном плане. iOS 26 будет доступна для всех в сентябре 2025 года. А если быть точным, то, скорее всего, уже после 16 сентября.
Бета-версия операционной системы уже доступна для разработчиков — публичная бета для всех желающих стартует в середине июля. Новый дизайн iOS 26 под названием Liquid Glass принес прозрачный интерфейс, анимации и обновленные иконки. Экран блокировки стал динамичнее, с адаптивным шрифтом и 3D-анимацией фото. Камера получила новый облик, а режимы портрета и фото объединили. CarPlay стал более гибким, но доступен только на новых авто.
Apple Music на экране блокировки iOS 26Фото: Apple.
Приложения Телефон и Сообщения обновились: появились карточки контактов, антиспам, обои и опросы в чатах. В систему встроили создание эмодзи через ИИ и генерацию изображений с помощью ChatGPT. Live Translations позволяет переводить речь в звонках в реальном времени. В Apple Music добавили перевод текстов и режим DJ. Карты стали информативнее, Wallet — функциональнее: теперь можно добавить цифровой паспорт и просматривать статистику расходов. Новое приложение «Игры» стало хабом для геймеров, а функция Visual Intelligence распознает объекты на скриншотах и ищет информацию в сети.
watchOS 26: часы, которые знают, что вам нужно.
Apple Watch теперь тоже носит номер 26Фото: Apple.
Операционная система для Apple Watch теперь тоже носит номер 26. В нее добавили персонального ИИ-тренера, который предлагает тренировки и мотивирует после выполнения заданий, правда, пока только на английском. Режим Smart Stack теперь подсказывает нужные приложения на основе привычек пользователя, а новый жест — поворот запястья — позволяет сбрасывать уведомления.
tvOS 26: ещё больше минимализма.
Телевизионная ОС Apple TV изменилась мало, но важные мелочи все же есть. Теперь при открытии Пункта управления изображение не перекрывается и не размывается. В системе появилась возможность выбирать профиль при запуске, а также были анонсированы новые фильмы и сериалы от Apple.
macOS 26 Tahoe: эстетика, удобство и автоматизация.
Операционная система для Mac получила кодовое имя TahoeФото: Apple.
Операционная система для Mac получила кодовое имя Tahoe. Все ключевые нововведения из iOS теперь доступны и здесь. Интерфейс стал более прозрачным, верхнее меню и Пункт управления тоже изменились. Появилась поддержка сторонних тем оформления, а новый режим Live Activities позволяет запускать приложения с iPhone. В приложении Команды теперь можно составлять сценарии, просто описав их текстом — Apple Intelligence сделает всё остальное. Существенно переработали поиск Spotlight: теперь он предлагает быстрый доступ к файлам, системным действиям и буферу обмена, а его функциональность адаптируется под текущее активное приложение. Для разработчиков игр представили новую версию движка Metal 4.
visionOS 26: интерфейс в пространстве.
Обновление visionOS добавило расширенную работу с виджетамиФото: Apple.
Обновление visionOS добавило расширенную работу с виджетами — их теперь можно изменять по размеру, цвету и даже глубине, а также «прикреплять» к объектам в пространстве, например к стенам. Виртуальные аватары для общения стали более реалистичными, появилась поддержка подключения стилусов и контроллеров других производителей. Также теперь можно сохранять параметры калибровки гарнитуры Vision Pro на iPhone.
iPadOS 26: как настольная система.
iPadOS 26: как настольная системаФото: Apple.
Последним представили обновление для iPad. Оно унаследовало дизайн и функции из iOS 26, но также получило долгожданные улучшения в многозадачности. Теперь в iPadOS доступен полноценный оконный режим с гибким масштабированием, новый курсор и продвинутые жесты для работы с трекпадом. Появилась строка меню, как в macOS. Обновилось и приложение Файлы: теперь можно закреплять папки в Dock-панели и открывать документы в сторонних приложениях через контекстное меню. Из macOS пришло приложение Просмотр — оно позволяет просматривать и базово редактировать документы. Наконец, сторонние приложения теперь могут работать в фоне: рендеринг видео и обработка аудио не будут прерываться.