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Стало известно, сколько клубники можно съесть за день

Доктор Тарасова посоветовала съедать не более 400 граммов клубники в сутки.

Источник: Комсомольская правда

Клубника — полезная ягода, но объедаться ею все же не стоит. В день взрослому человеку рекомендуется съедать не более 400 граммов, об этом заявила в разговоре с изданием «Газета.Ru» доцент кафедры госпитальной педиатрии Ольга Тарасова.

— Мужчинам рекомендуется употреблять в сутки не более 300−400 граммов. Женщины имеют немного меньшую потребность в калориях — 200−250 граммов в сутки, — сказала доктор.

Врач отметила, что клубника поможет укрепить иммунитет, снизить риск хронических и онкологических заболеваний, а также благотворно влияет на центральную нервную систему и головной мозг. Ягоду можно давать детям, но в ограниченных количествах.

По данным RT, клубнику нужно есть не на голодный желудок, а после приёма пищи. Важно не заливать ягоду сахаром и не вываривать, лучше всего есть свежей, также она сохраняет свойства в замороженном виде.

Ранее 360.ru предупредил о рисках употребления клубники для людей с аллергией, проблемами с желудком и поджелудочной железой.