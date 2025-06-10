Apple представила самое крупное обновление интерфейса iOS

Apple также изменила нумерацию операционных систем на всех своих устройствах: вместо того, чтобы нумеровать операционные системы в зависимости от количества уже существующих версий, все операционные системы будут названы в соответствии со следующим годом после их объявления. Поэтому операционные системы следующего поколения будут называться iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 и visionOS 26.