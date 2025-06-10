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Минобороны РФ: силы ПВО вечером уничтожили 76 беспилотников ВСУ

По данным ведомства, 46 беспилотников были ликвидированы в Брянской области.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные за два часа ликвидировали 76 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в небе над российскими регионами, сообщает Минобороны РФ.

Речь идёт о беспилотниках самолётного типа.

«С 21:50 до 23:55 мск 9 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 46 дронов были ликвидированы в Брянской области.

Ещё 16 беспилотников сбиты над территорией Белгородской области, девять дронов ликвидированы над Республикой Крым. По два БПЛА — над Орловской и Калужской областями, ещё один беспилотник ликвидирован над территорией Воронежской области.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник российские военные ликвидировали 49 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в небе над семью регионами Российской Федерации.