Минобороны РФ: силы ПВО вечером уничтожили 76 беспилотников ВСУ

Российские военные за два часа ликвидировали 76 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в небе над российскими регионами, сообщает Минобороны РФ.
Речь идёт о беспилотниках самолётного типа.
«С 21:50 до 23:55 мск 9 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, 46 дронов были ликвидированы в Брянской области.
Ещё 16 беспилотников сбиты над территорией Белгородской области, девять дронов ликвидированы над Республикой Крым. По два БПЛА — над Орловской и Калужской областями, ещё один беспилотник ликвидирован над территорией Воронежской области.
Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник российские военные ликвидировали 49 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в небе над семью регионами Российской Федерации.