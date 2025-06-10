Foreign Policy: Трамп может обвинить обе стороны и выйти из переговорного процесса

В материале уточнили, что Трамп планирует возложить ответственность на Москву и Киев за то, что те не следуют его советам и рекомендациям. Источник издания отметил, что при таком сценарии США все равно не оставит Украину без поддержки — спутниковая разведка будет доступна для Киева.