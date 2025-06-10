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Foreign Policy: Трамп может обвинить обе стороны и выйти из переговорного процесса

Война на Украине продолжится в том случае, если американский лидер Дональд Трамп решит обвинить обе стороны и выйти из переговорного процесса. Такое мнение в понедельник, 9 июня, выразили в газете Foreign Policy, ссылаясь на источники в администрации президента.

Война на Украине продолжится в том случае, если американский лидер Дональд Трамп решит обвинить обе стороны и выйти из переговорного процесса. Такое мнение в понедельник, 9 июня, выразили в газете Foreign Policy, ссылаясь на источники в администрации президента.

В материале уточнили, что Трамп планирует возложить ответственность на Москву и Киев за то, что те не следуют его советам и рекомендациям. Источник издания отметил, что при таком сценарии США все равно не оставит Украину без поддержки — спутниковая разведка будет доступна для Киева.

В газете предположили, что Вашингтон может возобновить помощь Украине в тех объемах, которые были ранее. Однако подобная поддержка должна осуществляться на менее затратных условиях.

Ранее американский президент утверждал, что Украина «дала президенту России Владимиру Путину повод пойти и разбомбить их к чертям».

Трамп также выразил недовольство ударами Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским аэродромам и заявил о надежде на то, что конфликт не приведет к ядерной эскалации.

До этого в Сети появились кадры мощного ракетного удара ВС РФ по украинскому Луцку. Помимо Луцка, российская армия также атаковала Киев и Тернополь.