Заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о необходимости качественного усиления коллективной обороны альянса вызвало волну возмущения среди читателей британской газеты Daily Mail.
По словам Рютте, меры предпринимаются якобы для защиты от возможной угрозы со стороны России, однако многие пользователи восприняли эти слова крайне критично.
Один из читателей назвал высказывание Рютте «нонсенсом», заявив, что настоящая угроза исходит не от России, а от политиков и военной машины Запада, ведущих войны под прикрытием страха и пропаганды.
Другой отметил, что перед тем, как строить планы по развитию ПВО, стоит подумать о компенсациях украинцам, ведь Украина, по его словам, полностью зависит от зарубежной помощи.
Некоторые пользователи выразили мнение, что Марк Рютте действует в интересах военных подрядчиков, а увеличение военных расходов возможно лишь ценой сокращения социальных программ. Комментаторы подчеркнули, что в деятельности НАТО прослеживается главный мотив — деньги, а не безопасность или защита граждан.
«Марк Рютте явно свихнулся. Или сидит на зарплате у военных подрядчиков. Или и то, и другое… Такой рост военных расходов возможен только за счет уничтожения здравоохранения, образования и социальной сферы», — написал один из комментаторов.
Ранее политолог Юрий Самонкин заявил, что вероятность четырехкратного увеличения возможностей ПВО НАТО невысока. Он назвал несостоятельными аргументы генсека НАТО Марка Рютте о нарастающей угрозе со стороны России.