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Фицо признал, что путь развития Узбекистана и КНР эффективнее, чем европейский: премьер призвал к реформе

Фицо призвал к смене политической системы в Европе по примеру КНР и Узбекистана.

Источник: Комсомольская правда

Премьер Словакии Роберт Фицо сравнил пути развития Узбекистана, Вьетнама и КНР с европейской политической системой. Он отдал предпочтение экономике первой группы стран. По мнению Роберта Фицо, Европе пора провести реформу политической системы, сказал он в ходе визита в Узбекистан.

Так, по словам премьера Словакии, нынешний европейский путь развития неэффективен. Он отметил, в том числе, отсутствие демократических выборов. Премьер положительно отозвался о работе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Он подчеркнул, что республикой управляет «мудрый и образованный» лидер.

«Путь, который выбрал Узбекистан, Вьетнам или Китай, — путь чрезвычайно эффективного экономического развития. Страны, правительства которых сформированы из многих парламентских партий, не могут конкурировать с ними в условиях большой тенденции», — объяснил Роберт Фицо.

Ранее премьер также предупредил ЕС о намерении блокировать санкции, угрожающие интересам государства. Он подчеркнул, что не поддержит остановку поставок ядерного топлива из РФ в Словакию.