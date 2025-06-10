Фицо признал, что путь развития Узбекистана и КНР эффективнее, чем европейский: премьер призвал к реформе

Премьер Словакии Роберт Фицо сравнил пути развития Узбекистана, Вьетнама и КНР с европейской политической системой. Он отдал предпочтение экономике первой группы стран. По мнению Роберта Фицо, Европе пора провести реформу политической системы, сказал он в ходе визита в Узбекистан.