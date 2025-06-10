Умер лидер группы Sly and the Family Stone Слай Стоун

Легендарный американский музыкант Слай Стоун, основатель культовой группы Sly and the Family Stone, скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщило издание People, ссылаясь на официальное заявление его семьи.
Слай Стоун считается одним из ключевых новаторов в развитии таких жанров, как фанк, соул, R&B, рок и психоделическая музыка. Его творчество оказало значительное влияние на музыкальную индустрию и вдохновило множество артистов последующих поколений.
По информации семьи, музыкант долгое время боролся с хронической обструктивной болезнью лёгких и другими проблемами со здоровьем. Он ушёл из жизни тихо, находясь рядом с близкими.
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