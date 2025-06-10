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Умер лидер группы Sly and the Family Stone Слай Стоун

Музыкант скончался на 83-м году жизни.

Источник: Аргументы и факты

Легендарный американский музыкант Слай Стоун, основатель культовой группы Sly and the Family Stone, скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщило издание People, ссылаясь на официальное заявление его семьи.

Слай Стоун считается одним из ключевых новаторов в развитии таких жанров, как фанк, соул, R&B, рок и психоделическая музыка. Его творчество оказало значительное влияние на музыкальную индустрию и вдохновило множество артистов последующих поколений.

По информации семьи, музыкант долгое время боролся с хронической обструктивной болезнью лёгких и другими проблемами со здоровьем. Он ушёл из жизни тихо, находясь рядом с близкими.

Ранее скончался один из основателей советской и российской рок-группы «Аквариум», журналист, поэт и драматург Анатолий «Джордж» Гуницкий. Ему был 71 год.