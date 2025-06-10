JCI: кислота пропионат в кишечнике защищает от болезни Альцгеймера

Американские учёные из Северо-Западного медицинского центра выявили, что пропионат — вещество, вырабатываемое кишечными бактериями, — способен замедлять развитие болезни Альцгеймера. Открытие опубликовано в научном журнале Journal of Clinical Investigation (JCI).
Под руководством профессора неврологии Роберта Вассара учёные провели эксперимент на мышах с моделью болезни Альцгеймера. Применение антибиотиков изменило состав кишечной микробиоты и привело к росту уровня пропионата — короткоцепочечной жирной кислоты, которая, как выяснилось, способствует снижению воспаления в мозге и уменьшению амилоидных бляшек, характерных для заболевания.
Дополнительно исследователи добавили синтетический пропионат в питьевую воду грызунов и зафиксировали у самцов снижение воспалительных процессов и уровня токсичных белков в мозге. Также наблюдалось уменьшение концентрации воспалительного цитокина IL-17. У самок такой эффект выражен не был, и теперь учёные изучают роль половых гормонов в этом процессе.
Ранее стало известно, что карнозиновая кислота в составе розмарина снижает воспаление в мозге и укрепляет связи между нервными клетками.