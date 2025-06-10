JCI: кислота пропионат в кишечнике защищает от болезни Альцгеймера

Дополнительно исследователи добавили синтетический пропионат в питьевую воду грызунов и зафиксировали у самцов снижение воспалительных процессов и уровня токсичных белков в мозге. Также наблюдалось уменьшение концентрации воспалительного цитокина IL-17. У самок такой эффект выражен не был, и теперь учёные изучают роль половых гормонов в этом процессе.