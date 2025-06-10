Трамп опять подзабыл историю: заявил, что во Второй мировой победили США, а Россия лишь помогала

Президент США Дональд Трамп в очередной раз доказал, что историю он знает из рук вон плохо. Уже не в первый раз его заявления коснулись темы Второй мировой войны и стран-победителей. Отвечая на вопросы журналистов во время традиционного брифинга в Белом доме, американский лидер заявил, что Вторую мировую войну выиграли Соединенные Штаты. Правда, про СССР тоже упомянул — признал, что «Россия помогала».