Трамп опять подзабыл историю: заявил, что во Второй мировой победили США, а Россия лишь помогала

Президент США Дональд Трамп в очередной раз доказал, что историю он знает из рук вон плохо. Уже не в первый раз его заявления коснулись темы Второй мировой войны и стран-победителей. Отвечая на вопросы журналистов во время традиционного брифинга в Белом доме, американский лидер заявил, что Вторую мировую войну выиграли Соединенные Штаты. Правда, про СССР тоже упомянул — признал, что «Россия помогала».
«Именно мы выиграли войну. Россия помогла. Справедливости ради, они потеряли 51 млн человек. Люди скажут: “О, он заступается за Россию”. Но они потеряли 51 млн человек. И вы знаете, нельзя забывать об этом», — заявил Дональд Трамп журналистам.
Это уже далеко не первое подобное заявление американского лидера. Ранее KP.RU писал о его словах, что войска СССР сыграли важную роль в победе над фашизмом во Второй мировой войне, однако солдаты американской армии были «доминирующей силой».
Позднее он объяснил, что вывод о победе США он сделал вовсе не после изучения документов и исторических материалов. Впечатление о ведущей роли США в победе во Второй мировой у него сложилось после бесед с лидерами других стран, в том числе президентом Франции Эммануэлем Макроном.
А помощник президента России Юрий Ушаков сообщил: Трамп во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным признал, что советский народ понес наибольшие потери во Второй мировой войне.