Трамп назвал Грету Тунберг «странной особой»

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал экоактивистку из Швеции Грету Тунберг «странной особой», он заявил, что ей следует обратить внимание на «курсы по управлению гневом».
«Она странный человек. Она молодая, раздражённая. Не знаю, настоящий ли это гнев. В это трудно поверить. Я видел, что произошло. Она определённо не похожа на других. Я думаю, ей следует пойти на курсы по управлению гневом. Это моя главная рекомендация для неё», — сказал Трамп.
Комментарий прозвучал в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
Напомним, военные Израиля задержали судно с пропалестинскими активистами, среди которых была 22-летняя Грета Тунберг. Судно следовало в сектор Газа.
Тунберг утверждает, что израильские власти совершили её похищение.
Ранее полицейские из ФРГ заявили, что Тунберг «склонна к насилию». Характеристику экоактивистка получила после нескольких митингов, где она была задержана полицией.