Трамп назвал Грету Тунберг «странной особой»

«Она странный человек. Она молодая, раздражённая. Не знаю, настоящий ли это гнев. В это трудно поверить. Я видел, что произошло. Она определённо не похожа на других. Я думаю, ей следует пойти на курсы по управлению гневом. Это моя главная рекомендация для неё», — сказал Трамп.