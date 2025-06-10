Депутат Ивлев назвал условие для возможного удара ВКС РФ по заводу компании Renault

8 июня стало известно, что французский автомобильный концерн Renault наладит производство и выпусков БПЛА на территории Украины. Компания будут сотрудничать с оборонными предприятиями с производственными линиями, которые находятся в нескольких десятках и сотнях километров от линии боевого соприкосновения.