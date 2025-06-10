Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Ивлев назвал условие для возможного удара ВКС РФ по заводу компании Renault

Потенциальный завод по производству беспилотных летательных аппаратов для Вооруженных сил Украины (ВСУ), который планирует построить французская компания Renault, может стать целью для ВКС России. Об этом в понедельник, 9 июня, заявил депутат Государственной думы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Потенциальный завод по производству беспилотных летательных аппаратов для Вооруженных сил Украины (ВСУ), который планирует построить французская компания Renault, может стать целью для ВКС России. Об этом в понедельник, 9 июня, заявил депутат Государственной думы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

— Такой завод будет являться законной целью для ракетно-бомбового удара ВКС России, —считает парламентарий.

Кроме того, Ивлев отметил, что на данный момент между Великобританией, Германией и Францией «проходят соревнования» по поставкам вооружения Киеву, передает РИА Новости.

8 июня стало известно, что французский автомобильный концерн Renault наладит производство и выпусков БПЛА на территории Украины. Компания будут сотрудничать с оборонными предприятиями с производственными линиями, которые находятся в нескольких десятках и сотнях километров от линии боевого соприкосновения.

Недавно глава Министерства обороны Германии Борис Писториус также сообщил, что Киев уже через пару недель получит в свое распоряжение первое дальнобойное оружие, произведенное в их стране при финансовом посредничестве Берлина.