Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения

Мера принята в целях обеспечения безопасности полётов.

Источник: Аргументы и факты

В аэропорту Донское, расположенном недалеко от Тамбова, введены временные ограничения на взлёт и посадку гражданских воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Мера принята в целях обеспечения безопасности полётов, уточнили в ведомстве. Согласно заявлению, запрет на приём и выпуск гражданских самолётов распространяется на аэропорт Тамбов (Донское), имеющий код ИКАО UUOT.

О сроках действия ограничений пока не сообщается. Росавиация продолжает мониторинг ситуации и рекомендует авиаперевозчикам учитывать новые условия при планировании рейсов.

Ранее временные ограничения на вылет и посадку воздушных судов действовали в аэропортах Казани, Нижнего Новгорода и Саратова.