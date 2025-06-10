В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения

В аэропорту Донское, расположенном недалеко от Тамбова, введены временные ограничения на взлёт и посадку гражданских воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Мера принята в целях обеспечения безопасности полётов, уточнили в ведомстве. Согласно заявлению, запрет на приём и выпуск гражданских самолётов распространяется на аэропорт Тамбов (Донское), имеющий код ИКАО UUOT.
О сроках действия ограничений пока не сообщается. Росавиация продолжает мониторинг ситуации и рекомендует авиаперевозчикам учитывать новые условия при планировании рейсов.
Ранее временные ограничения на вылет и посадку воздушных судов действовали в аэропортах Казани, Нижнего Новгорода и Саратова.