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Над Курском прогремело не менее пяти взрывов

Украинский дрон упал на школьный двор в Курске. Всего над городом было слышно не менее пяти взрывов, сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

Местные жители рассказали, что после полуночи 10 июня слышали звук пролёта БПЛА. После чего беспилотник внезапно пикировал прямо на школьный двор. К счастью, в момент удара людей на территории не было.

По предварительным данным, пострадавших нет. Очевидцы утверждают, что после падения детонация не последовала. Предварительно, в регионе работает система противовоздушной обороны и радиолокационной борьбы. Официальная информация не поступала.

Ранее в Минобороны России сообщили, что за два часа над регионами России было сбито 76 украинских дронов. Наибольшее количество дронов — 46 — было сбито над Брянской областью. По 2 беспилотника — над территориями Орловской и Калужской областей.