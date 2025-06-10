Над Курском прогремело не менее пяти взрывов

Местные жители рассказали, что после полуночи 10 июня слышали звук пролёта БПЛА. После чего беспилотник внезапно пикировал прямо на школьный двор. К счастью, в момент удара людей на территории не было.
По предварительным данным, пострадавших нет. Очевидцы утверждают, что после падения детонация не последовала. Предварительно, в регионе работает система противовоздушной обороны и радиолокационной борьбы. Официальная информация не поступала.
Ранее в Минобороны России сообщили, что за два часа над регионами России было сбито 76 украинских дронов. Наибольшее количество дронов — 46 — было сбито над Брянской областью. По 2 беспилотника — над территориями Орловской и Калужской областей.