Все аэропорты Москвы временно закрыли из-за угрозы безопасности

Все аэропорты Москвы — Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево — временно перестали принимать и отправлять самолеты в ночь на 10 июня. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко и дополнил, что временные ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.