Все аэропорты Москвы временно закрыли из-за угрозы безопасности

Аэропорты столкнулись с ограничениями в работе из-за вопросов безопасности, объяснили в Росавиации.
Все аэропорты Москвы — Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево — временно перестали принимать и отправлять самолеты в ночь на 10 июня. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко и дополнил, что временные ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
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«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Внуково; Домодедово; Жуковский; Шереметьево», — рассказал Кореняко. Свое заявление он опубликовал в личном telegram-канале.
По его словам, все задействованные в транспортной авиации сотрудники принимают необходимые меры. Представитель Росавиации подчеркнул: безопасность — это приоритет.
Ранее в ночь на 10 июня временно закрыли аэропорты Тамбова и Калуги. Введению ограничений предшествовали сообщения о налете беспилотников на субъекты РФ. Подробнее об отражении атаки дронов Украины на регионы России — в прямой трансляции URA.RU.