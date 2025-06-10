Росавиация: во всех столичных аэропортах введены временные ограничения

В столичных аэропортах введены временные ограничения на выпуск и прием воздушных судов. Меры безопасности действуют с 01:10. Об этом уведомили в пресс-службе Росавиации.
Так, ограничения ввели в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Борты, находящиеся в пути в столицу, будут перенаправлены на запасные аэродромы. Меры действуют для обеспечения безопасности пассажиров.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево», — отмечено в сообщении.
Кроме того, запрет на полеты действует в воздушной гавани Калуги. Аэропорт расположен в Грабцево. Работа воздушной гавани ограничена с вечера 9 июня. О снятии ограничений не сообщалось.