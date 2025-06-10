Умер Слай Стоун, лидер американской группы Sly and the Family Stone

Умер Слай Стоун, американский музыкант, чье творчество оставило заметный след в развитии ряда музыкальных направлений. Об этом информирует издание People.
«Слай Стоун, лидер группы Sly and the Family Stone, одной из тех, что оказали сильное влияние на развитие фанка, соула, R&B, рока и психоделической музыки, скончался», — сказано в публикации.
82-летний Стоун умер в кругу семьи. Родственники музыканта информировали, что он страдал обструктивной болезнью легких и рядом других заболеваний.
Ранее сообщалось, что умер Брайан Келлок, известный музыкант и джазовый пианист из Великобритании.
Также сообщалось, что умер известный советский композитор Евгений Дога, автор музыки ко многим популярным фильмам производства СССР, России, Белоруссии и Молдавии, а также автор балетов, инструментальных и хоровых композиций.
В Белоруссии 18 апреля умер экс-музыкант ансамбля «Сябры» Федор Жиляк, который сражался с коварной болезнью.