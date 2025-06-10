Все столичные аэропорты прекратили работу

В российских регионах продолжают один за другим временно приостанавливать работу аэропортов. Так, во всех воздушных гаванях Москвы ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.
Об этом рассказали в пресс-службе Росавиации. И конкретизировали, что под временные меры попали Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах: Внуково; Домодедово; Жуковский; Шереметьево. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Ранее в Росавиации последовательно сообщали, что временные ограничения были введены в аэропортах Калуги и Тамбова. Меры приняты для обеспечения воздушной безопасности.