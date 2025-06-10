Странам НАТО придется учить русский язык: генсек Рютте недвусмысленно пригрозил Европе

«Если вы не достигнете 5%, то есть 3,5% на оборонные расходы и 1,5% ВВП на развитие военной промышленности, то вы по-прежнему сможете пользоваться услугами Национальной службы здравоохранения и пенсионной системы, но тогда вам лучше изучать русский язык. Таковы последствия», — недвусмысленно высказался Марк Рютте.