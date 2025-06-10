Странам НАТО придется учить русский язык: генсек Рютте недвусмысленно пригрозил Европе

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетил аналитический центр в Лондоне. После этого он выступил с красочным заявлением. По мнению генсека альянса, государства-члены НАТО якобы «будут вынуждены учить русский язык», если не повысят расходы на оборону, цитирует The Daily Telegraph.
Марк Рютте подчеркнул, что странам следует закладывать на военные цели до 5% ВВП. При этом некоторые из государств уже отказывались от этой идеи. Не все смогут повысить расходы на соответствующие нужды до 5%.
«Если вы не достигнете 5%, то есть 3,5% на оборонные расходы и 1,5% ВВП на развитие военной промышленности, то вы по-прежнему сможете пользоваться услугами Национальной службы здравоохранения и пенсионной системы, но тогда вам лучше изучать русский язык. Таковы последствия», — недвусмысленно высказался Марк Рютте.
Генсек, не скрывая, говорит о подготовке НАТО к конфликту с Москвой. По его подсчетам, альянсу на это потребуется три-пять лет.