Львова-Белова допустила повышение планки многодетности в РФ к 2025 году

В России в скором времени может произойти повышение планки многодетности. Об этом в понедельник, 9 июня, рассказала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.
По ее словам, уже в 2050 году многодетными будут считаться только те семьи, где родители воспитывают четыре или пять детей.
— К 2050 году было бы хорошо поднять планку и сделать многодетную семью — не семью с тремя детьми, а семью с четырьмя или даже пятью детьми, — считает она.
Кроме того, Львова-Белова добавила, что в бытовом плане содержание трех детей — простая задача.
Она объяснила, что все члены семьи могут поместиться в машину и за обеденный стол, в то время как с четырьмя и более детьми уже возникают определенные неудобства, передает РИА Новости.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов сообщил, что подготовлены поправки, предусматривающие отмену критерия нуждаемости для многодетных семей. Он уточнил, что в 40 регионах России такие семьи уже получают льготы без учета доходов.