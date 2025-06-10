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План «Ковёр» ввели во всех московских аэропортах

Ночью 10 июня временные ограничения на приём и выпуск самолётов были введены во всех московских аэропортах. Рейсы не принимают и не отправляют из Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковского, сообщает пресс-служба Росавиации.

Источник: Life.ru

Меры направлены на предотвращение возможных инцидентов и защиту пассажиров. Кроме того, подобные ограничения ввели и в аэропорту Тамбова.

По меньшей мере три рейса ушли на запасные аэродромы. При этом самолёт Москва — Сочи кружит над столицей. По данным SHOT, очевидцы слышали звуки взрывов в подмосковных городах Раменское, Мисайлово и Наро-Фоминск.

Ранее Life.ru писал, что над Курском прогремели пять взрывов. По предварительным данным, БПЛА Вооружённых сил Украины упал в школьном дворе. Предварительно, пострадавших нет. Очевидцы утверждают, что после падения детонация не последовала.