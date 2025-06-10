План «Ковёр» ввели во всех московских аэропортах

Меры направлены на предотвращение возможных инцидентов и защиту пассажиров. Кроме того, подобные ограничения ввели и в аэропорту Тамбова.
По меньшей мере три рейса ушли на запасные аэродромы. При этом самолёт Москва — Сочи кружит над столицей. По данным SHOT, очевидцы слышали звуки взрывов в подмосковных городах Раменское, Мисайлово и Наро-Фоминск.
Ранее Life.ru писал, что над Курском прогремели пять взрывов. По предварительным данным, БПЛА Вооружённых сил Украины упал в школьном дворе. Предварительно, пострадавших нет. Очевидцы утверждают, что после падения детонация не последовала.