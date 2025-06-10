Пушков: в XXI веке Соединённые Штаты могут стать «разъединёнными»

«В Калифорнии царят хаос и неуправляемость. Погромщики забрасывают полицейские машины кирпичами. В то время как в Брюсселе мечтают о распаде России, которого не будет, главным кандидатом на распад могут стать США: страна может не выдержать тех мощных расколов, которые сотрясают американское общество. Причём внутренняя конфликтность только нарастает», — написал Пушков в Telegram.