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Пушков: в XXI веке Соединённые Штаты могут стать «разъединёнными»

США могут не выдержать «мощных расколов», сотрясающих общество.

Источник: Аргументы и факты

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал беспорядки в Калифорнии, он выразил мнение, что в текущем столетии Соединённые Штаты могут стать «разъединёнными».

Пушков подчеркнул, что США могут не выдержать «мощных расколов», сотрясающих общество.

«В Калифорнии царят хаос и неуправляемость. Погромщики забрасывают полицейские машины кирпичами. В то время как в Брюсселе мечтают о распаде России, которого не будет, главным кандидатом на распад могут стать США: страна может не выдержать тех мощных расколов, которые сотрясают американское общество. Причём внутренняя конфликтность только нарастает», — написал Пушков в Telegram.

Напомним, в Лос-Анджелесе начались беспорядки из-за рейда иммиграционной и таможенной полиции Соединённых Штатов по выявлению незаконных мигрантов.

Ранее губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом заявил, что подаст иск в суд на президента США Дональда Трампа из-за его решения ввести войска Нацгвардии в Лос-Анджелес для подавления протестов.