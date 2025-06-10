Пушков: в XXI веке Соединённые Штаты могут стать «разъединёнными»

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал беспорядки в Калифорнии, он выразил мнение, что в текущем столетии Соединённые Штаты могут стать «разъединёнными».
Пушков подчеркнул, что США могут не выдержать «мощных расколов», сотрясающих общество.
«В Калифорнии царят хаос и неуправляемость. Погромщики забрасывают полицейские машины кирпичами. В то время как в Брюсселе мечтают о распаде России, которого не будет, главным кандидатом на распад могут стать США: страна может не выдержать тех мощных расколов, которые сотрясают американское общество. Причём внутренняя конфликтность только нарастает», — написал Пушков в Telegram.
Напомним, в Лос-Анджелесе начались беспорядки из-за рейда иммиграционной и таможенной полиции Соединённых Штатов по выявлению незаконных мигрантов.
Ранее губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом заявил, что подаст иск в суд на президента США Дональда Трампа из-за его решения ввести войска Нацгвардии в Лос-Анджелес для подавления протестов.