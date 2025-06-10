В Рязанской области пассажирские поезда задерживаются из-за вынужденной остановки грузового состава

Семь пассажирских составов вынуждены были отклониться от графика в Рязанской области из-за того, что грузовой поезд по техническим причинам совершил вынужденную остановку. Об этом информирует пресс-служба МЖД.
Сообщается, что на момент опубликования релиза задержка поездов составила от 48 минут до 3 часов 44 минут. Отклонились от графика составы, следовавшие по маршруту Кисловодск — Москва, Симферополь — Москва, Москва — Воронеж, Москва — Адлер, Адлер — Санкт-Петербург и Москва — Орск.
Грузовой поезд совершил вынужденную остановку на участке меду станциями Старожилово и Денежниково в 17.15 понедельника 9 июня.
Напомним, мост рухнул на поезд с сотнями пассажиров в Брянской области, есть погибшие. Это произошло из-за подрыва моста. Подробности здесь на KP.RU.
Ранее в Белоруссии лесовоз столкнулся с поездом Минск-Гомель на переезде, поезд получил повреждения локомотива и вагонов.