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Кравцов поддержал идею вернуть «Азбуке» название «Букварь»

Кравцов поддержал идею вернуть названия первого учебника с «Азбуки» на «Букварь».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в разговоре с РИА Новости поддержал возвращение букварей в школы страны, однако данная инициатива требует дополнительного обсуждения.

Ранее на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России советник президента РФ Елена Ямпольская предложила вернуть первому школьному учебнику название «Букварь» вместо нынешней «Азбуки».

«Мы это обсуждали. Идея еще требует дополнительного обсуждения. Но, в принципе, идея хорошая», — сказал министр.

В пресс-службе Минпросвещения РФ рассказали РИА Новости, что на данный момент продолжается разработка единых государственных учебников по русскому языку, литературе и литературному чтению.

«В комплекте с ними в качестве учебных пособий будут предусмотрены словари, в том числе для младших классов — буквари», — заключили в пресс-службе министерства.