Кравцов поддержал идею вернуть «Азбуке» название «Букварь»

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в разговоре с РИА Новости поддержал возвращение букварей в школы страны, однако данная инициатива требует дополнительного обсуждения.
Ранее на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России советник президента РФ Елена Ямпольская предложила вернуть первому школьному учебнику название «Букварь» вместо нынешней «Азбуки».
«Мы это обсуждали. Идея еще требует дополнительного обсуждения. Но, в принципе, идея хорошая», — сказал министр.
В пресс-службе Минпросвещения РФ рассказали РИА Новости, что на данный момент продолжается разработка единых государственных учебников по русскому языку, литературе и литературному чтению.
«В комплекте с ними в качестве учебных пособий будут предусмотрены словари, в том числе для младших классов — буквари», — заключили в пресс-службе министерства.